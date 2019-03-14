И до детей добрались. На Урале на 3D-принтере напечатали ребёнка

По словам разработчиков, такая модель может помочь будущим родителям поближе познакомиться с малышом.

Специалисты Уральского центра 3D-технологий в Екатеринбурге напечатали ребёнка при помощи 3D-принтера. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Как отметил руководитель центра Юрий Переверзев, модель ребёнка создают по снимку или видео УЗИ. При помощи современных технологий появляется возможность создать копию плода, причём на 100% точную.

По словам разработчиков, такая модель может помочь будущим родителям поближе познакомиться с малышом. Кроме того, она может пригодиться в образовательных учреждениях для более подробной демонстрации.