Президент России Владимир Путин поручил снизить ставки по ипотеке. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), трансляцию вёл Лайф.
Российский лидер отметил, что ипотека подросла — была 9,5 процента, сейчас 10,5 — 11% в среднем.
— Разумеется, надо идти вниз, возвращаться. Тем более, как считает Минэкономразвития, негативный эффект от поднятия НДС, слава богу, считается исчерпанным, поэтому вся макроэкономика должна влиять на банковские ставки, инфляцию. Нам надо вернуться к ипотеке в 8 процентов. К 24-му — году ниже 8 процентов, — сказал Путин.
Глава государства добавил, что этого получится достичь благодаря совместным усилиям.
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