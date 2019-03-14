В Омске водитель маршрутки вытащил пассажира без сознания и оставил его умирать

По данным следователей, мужчину вдобавок ударили головой о поручень, что и послужило причиной его гибели.

51-летнего мужчину, который потерял сознание, высадили из маршрутки на остановке в Омске, в результате чего он скончался.

Как рассказал Лайфу источник, водитель маршрутки ехал от остановки "Больница", где в транспортное средство зашёл мужчина. Он сел на сиденье, а потом скатился на пол около задней двери. Другие пассажиры обратили на это внимание водителя, после чего он при помощи двух других мужчин вытащил из маршрутки потерпевшего на ближайшей остановке. Затем он удостоверился, что у мужчины есть пульс, и отправился дальше по маршруту.

При этом в региональном управлении Следственного комитета России видят ситуацию немного иначе. По данным сотрудников СК, "вытаскивая находившегося без сознания пассажира, водитель маршрутного такси ударил его головой о металлический поручень, причинив травму, и равнодушно уехал".

В результате пассажир скончался на улице до приезда врачей.

По информации Лайфа, когда водитель увидел в социальных сетях публикации на эту тему, он сам пошёл в полицию и дал показания. Кроме того, стало известно, что погибший и сам работал водителем, но только в скорой помощи.

Напомним, похожий трагический случай произошёл в прошлом месяце в Мурманске.