Поезд сошёл с рельсов в метро Сеула

ЧП произошло в четверг в северной части Сеула. Поезд сошёл с рельсов в районе станции метро "Тобонсан", передаёт агентство Yonhap. На месте работают экстренные службы, пассажиров эвакуируют, информация о пострадавших уточняется.

Сеульский метрополитен имеет статус четвёртого в мире по годовому пассажиропотоку и уступает только подземкам Пекина, Токио и Шанхая (московское метро — лишь на шестой строчке). В настоящее время состоит из 316 станций и имеет общую протяжённость 340 километров.