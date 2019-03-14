Россиянка из больницы попросила подруг покормить кота и стала жертвой ограбления

Любопытно, но на счету девушек сразу два преступления, совершенных в одной и той же квартире в разное время.

Двух жительниц Кирова признали виновными в краже по предварительному сговору после того, как они вынесли телевизор и другие ценные вещи из квартиры своей знакомой. Об этом сообщает Управление МВД по области.

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года. Злоумышленницы пришли в гости к своей знакомой. В это время её муж был в командировке. В какой-то момент хозяйке жилища стало плохо и её забрала скорая. Сразу после этого преступницы решили воспользоваться ситуацией и украли телевизор стоимостью 13 тысяч рублей, который позже сдали в ломбард.

Позднее потерпевшая, продолжая оставаться в больнице, попросила их забрать кота, а для этого дала им ключи. Девушки вновь решили воспользоваться таким шансом и вынесли ещё один телевизор, на сей раз стоимостью 25 тысяч рублей. Кроме того, они украли два пуховика, две куртки и электрическую рабочую поверхность.

На суде они полностью признали свою вину. В итоге им назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.