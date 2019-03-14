В Башкирии алабай набросился на школьницу и откусил ей ухо

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В Башкирии алабай набросился на школьницу и откусил ей ухо

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Алабай. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

После нападения животного ребёнка пришлось госпитализировать, состояние здоровья девочки оценивается как стабильное.

Башкирская полиция ведёт проверку обстоятельств нападения среднеазиатской овчарки (алабай. — Прим. ред.) на 10-летнюю жительницу села Зирган Мелеузовского района. Как установили оперативники, утром 13 марта девочка вышла на улицу встречать своих родных, но в этот момент на дороге появился соседский алабай, который сбежал с привязи.

Животное на неё набросилось — вцепилось в лицо. Жители увидели происходящее, смогли отогнать собаку, а затем отвезли девочку в местную больницу. Оттуда на скорой её доставили в Мелеузовскую ЦРБ, — сообщил глава администрации Зирганского сельсовета Раиль Абдулганиев агентству "Башинформ".

Хозяйка алабая была быстро установлена. Женщина утверждает, что собака была привязана, когда она уезжала из дома на работу. Это же подтверждают и соседи женщины. Тем не менее позднее специалисты по отлову собак усыпили животное.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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