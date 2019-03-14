Туроператоры объяснили, как остановка полётов Boeing 737 MAX повлияет на россиян

Для авиапассажиров это решение вызовет разве что небольшие неудобства, не очень сильно влияя на перелёты в целом.

Вице-президент Ассоциации туроператоров по транспорту Дмитрий Горин рассказал, как закрытие российского воздушного пространства для самолётов Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф повлияет на пассажиров.

По мнению Горина, для авиапассажиров в России это решение вызовет разве что небольшие неудобства, не очень сильно влияя на перелёты в целом.

— Для России это не очень большая проблема, потому что всё-таки всего два самолёта эксплуатировались в одной из российских авиакомпаний и они легко заменены на другие самолёты. Для перевозчиков, которые летали в Россию этими самолётами, они сейчас тоже предложили перебронирование либо на рейсы других авиакомпаний, либо возврат денежных средств, — пояснил специалист.

Горин также прокомментировал проблемы транзитных пролётов: по его мнению, так как закрытие воздушного пространства — это уже общемировая тенденция, перевозчики довольно быстро меняют свои полётные планы.

— Фактически для нас, туристов и пассажиров, это означает то, что нужно внимательно отслеживать статус своих рейсов. В случае изменения принимать решение: либо лететь другим рейсом, либо получать возврат денежных средств. Кроме вот этих двух неудобств, пассажиров эти меры никак не коснутся, — резюмировал представитель ассоциации туроператоров.

Он отметил, что мера по приостановке полётов пока носит временный характер, а также подчеркнул, что это проблема в основном для авиакомпаний, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии, так как "у них могут возникать как раз вопросы с заменой типов самолётов, с дальнейшим их использованием".