Охрана Порошенко вырвала у журналиста плакат с неудобным вопросом — видео

Всё больше подробностей появляется о визите украинского лидера в Чернигов — то его охранники плакат с неудобным вопросом отберут, то избирательница откажется целовать Порошенко.

Охранники президента Украины на митинге в Чернигове вырвали плакат у журналиста Евгения Куксина, на котором был написан вопрос украинскому лидеру. Об этом публицист написал на своей странице в "Фейсбуке".

Плакат, на котором был написан вопрос "А что там Свинарчук?", силовики вырвали со словами "Вы плохо себя ведёте". Журналиста также начали выталкивать с площади.

Скандал вокруг и.о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчук) начался после сообщений о хищениях в "Укроборонпроме". Ранее команда журналистских расследований Bihus.info сообщала, что люди из близкого окружения Порошенко (в частности, Гладковский и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин) причастны к хищению 250 млн гривен (более 9 млн долларов). После этого в Верховной раде призвали "расстрелять" украинского лидера и посадить в тюрьму всех причастных.

Другой казусный случай, но уже непосредственно связанный с самим Порошенко, произошёл после встречи с избирателями в Черниговской области. Президент Украины приветствовал публику рукопожатиями и объятиями. В какой-то момент он решил поцеловать одну из стоящих рядом женщин, но та не была готова к такому повороту событий и отстранилась от украинского лидера.