В Дубае представили самый дорогой в мире парфюм

Самые дорогие в мире духи представили в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов Дубае, сообщает деловой журнал Arabian Business.
Стоимость парфюмерного продукта оценивается в 4,7 миллиона дирхамов, или 1,3 миллиона долларов. Сообщается, что духи — настоящий венец творения ювелиров и парфюмеров — называются Shumukh, что в переводе означает "достойны самого лучшего".
Флакон, вмещающий три литра парфюма, изготовлен из муранского стекла, золота и серебра, а также украшен 3571 бриллиантом, жемчугом и топазом. Его высота вместе с пьедесталом, конструкцией и декоративными элементами составила 1,97 м. На его создание разработчикам потребовалось три года.
Отмечается также, что флакон оснащён инновационной спрей-системой, управляемой с помощью дистанционного управления. Благодаря этой технологии он адаптируется к росту своего хозяина.
Парфюмерное творение претендует сразу на три рекорда в Книгу Гиннесса как самые дорогие духи, как аромат с наибольшим числом бриллиантов на флаконе и как самый высокий спрей-флакон с системой удалённого управления.
Сообщается, что посмотреть на самые дорогие в мире духи можно будет в одном из торговых центров города Dubai Mall до конца месяца.
Ранее Лайф писал о самом дорогом в мире автомобиле, La Voiture Noire, который был выпущен французским производителем Bugatti.
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