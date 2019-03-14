Кофе не поможет. Врачи дали совет, как пережить рабочий день

Людям, которые засыпают в транспорте, необходимо обратить внимание на свой режим и нормализовать его.

Главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, что обходиться без кофеина на работе поможет короткий сон в обеденный перерыв. Его слова приводит агентство "Москва".

— Существуют исследования, доказывающие, что 20-минутный дневной сон эффективнее для увеличения производительности труда, чем 200 миллиграммов кофеина. Оптимальные варианты — 10–20 минут и 90 минут сна. Первый помогает восстановиться за короткое время, а второй даёт полное восстановление и обновление, однако занимает больше времени. Только заведите будильник — перебор дневного сна даёт обратный эффект, — посоветовал Тяжельников.

Он также порекомендовал людям, которые засыпают в транспорте, обратить внимание на свой режим и нормализовать его, потому что это говорит о плохом ночном сне или его недостаточном количестве.

— Против сна в метро или электричке говорят скорее аргументы относительно безопасности. Во-первых, спящий человек — желанная добыча для воров. Кроме того, спящий может проехать свою станцию, будет более рассеянным после пробуждения, — добавил медик.

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