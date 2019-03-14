Щи и каша вместо крабов. Стало известно, чем питался Цеповяз в хабаровском СИЗО

Сотрудники изолятора отмечают, что передачки арестанту с воли были такими же и даже скромнее, чем у других.

Осуждённый на 20 лет член банды Цапка Вячеслав Цеповяз питался в хабаровском СИЗО, как обычные арестанты, а иногда скромнее. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как рассказали изданию в СИЗО, Цеповяз сидел один в обычной двухместной камере. На его столе была найдена газета, а питался он так же, как обычные арестанты.

В его рацион входили щи, каша с мясом и кисель. При этом у арестантов есть возможность докупать себе что-либо в интернет-магазине.

Скромными были и посылки Цеповязу в СИЗО. Сотрудники изолятора отмечают, что порой местные сидельцы могли себе позволить больше, нежели скандально известный любитель крабов.

Напомним, Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы в 2013 году. При этом скандальную известность он получил после того, как в Сети были опубликованы снимки, на которых видно, в каких условиях он содержится. Оказалось, что питался Цеповяз в тюрьме крабами и шашлыками, а в колонии у него имелись собственный огород, пасека и душ.

Ранее Лайф сообщал, что Цеповяза отправили из хабаровского СИЗО в колонию, при этом, где она находится, неизвестно.