Бабич: Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии при угрозе от Запада

В качестве возможных угроз дипломат назвал "цветные революции" и государственные перевороты.

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич заверил, что Москва окажет помощь Минску в защите суверенитета от угрозы со стороны Запада. Заявление дипломата приводят РИА Новости. В качестве возможных угроз Бабич назвал "цветные революции" и государственные перевороты.

— Всем, мне кажется, давно хотелось бы понять, кто посягает на белорусский суверенитет и от кого его хотят защитить. Если это угроза с Запада, то Россия... если поступит такая просьба, будет вместе с Белоруссией отстаивать этот суверенитет всеми доступными средствами, — отметил посол.

Ранее Бабич сообщил, что Москва и Минск способны принять определённые меры, которые "обнулят" возможные решения НАТО. Кроме того, он заверил, что Москва не предлагала Белоруссии войти в состав России. По словам Бабича, российская сторона выступает за двустороннее развитие Союзного государства. Но если Минск не устраивает подобный формат, возможно развитие любого другого похожего формата взаимоотношений.