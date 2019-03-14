Путин поручил обновить нормативную базу в сфере экологии

Российский лидер призвал не переносить сроки внедрения новых, наиболее доступных, наилучших технологий.

Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей поручил правительству разобраться с устаревшей нормативной базой в сфере экологии, чтобы предприятия смогли получать разрешения на внедрение новейших технологий.

Перед этим глава РСПП Александр Шохин отметил, что ряд предприятий до 2022 года должен получить "экологические" разрешения для внедрения наиболее доступных, наилучших технологий. При этом в течение ещё двух лет будет действовать старая база нормативов, так как "регуляторная гильотина" должна "отрубить лишнее" к началу 2021 года. По мнению Шохина, в итоге получается наложение разных требований при получении данных разрешений.