Врачи объяснили рост числа заражённых гепатитом детей в Благовещенске

По словам медиков, ни о каком массовом заражении или эпидемической вспышке речи не идёт.

В Министерстве здравоохранения Амурской области объяснили, почему не относят рост количества случаев заражения гепатитом С среди пациентов гематологического отделения Амурской областной детской больницы к эпидемии. По словам главного внештатного детского хирурга регионального ведомства Руслана Белоуса, увеличение связано с улучшением качества диагностики. С 2018 года врачи стали использовать высокочувствительные методики обследования на наличие гепатита С.

— Дети с гепатитом С, кроме лечения в онкогематологическом отделении АОДКБ с многократными (от 5 до 118 раз) гемотрансфузиями (переливание крови — ИФ) в период, предшествующий заболеванию, проходили курс лечения в медицинских учреждениях городов Москва, Санкт-Петербург и Адлер с использованием многочисленных инвазивных манипуляций, — приводятся в сообщении Минздрава региона слова Белоуса.

Как отметили в ведомстве, по заключению НИИ детских инфекций высокой биохимической активности ни у кого из больных детей не установлено.

— Структурных нарушений печени, вызванных этим вирусом, также ни у одного из больных не выявлено. Полученные данные указывают на то, что срочного назначения противовирусных препаратов никому из проконсультированных детей не показано, — отмечает Минздрав области.

При Министерстве здравоохранения региона была создана комиссия, которая следит за ходом лечения заразившихся детей. Кроме того, региональные медики ведут на постоянной основе консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и гематологии имени Рогачёва, Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России. Большинство из заразившихся детей проводится поддерживающая терапия по основному заболеванию, уточнили в ведомстве.

Ранее издание "Коммерсант" опубликовало информацию, что более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. При этом ранее в отчётах местных властей фигурировали 26 больных детей. По одной из версий, заражение произошло из-за нарушения базовых медицинских требований. После проведения проверки в больнице правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".