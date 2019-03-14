Крымский ренессанс. В Германии оценили итоги воссоединения полуострова с РФ

По мнению немецких журналистов, за пять лет в составе России Крым достиг большего, чем за 25 лет в составе Украины.

Пятилетний период Крыма в составе Российской Федерации обернулся для него истинным возрождением. Об этом написало немецкое издание Der Globus Deutschland.

Так называемая аннексия оказалась своего рода ренессансом для полуострова и его жителей. А кто именно осуществил это возрождение — не так уж и важно Der Globus Deutschland

Отмечается, что с 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ, его население увеличилось почти на 500 тысяч человек и теперь превышает 2,3 миллиона. Россия построила мост через Керченский пролив, проложила по его дну газопровод "Краснодарский край — Крым" общей длиной 400 км, обновила международный аэропорт в Симферополе и обеспечила полуострову энергонезависимость.

Кроме того, как указывает издание, Россия смогла решить проблему с водоснабжением Крыма, придать новый импульс развитию туристической отрасли и всей региональной экономике в целом. До 2024 года Москва планирует инвестировать в полуостров более четырёх миллиардов евро.

За пять лет в составе РФ Крым достиг большего, чем за 25 лет в составе Украины, резюмирует издание. При этом за границей текущий статус Крыма получает всё большее признание — полуостров считают российским 36% немцев и итальянцев, 25% американцев и англичан, добавили авторы статьи.