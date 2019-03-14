КПРФ передаст мандат Жореса Алфёрова Грудинину

По словам главы коммунистов Геннадия Зюганова, на продолжателе традиций выдающегося учёного лежит огромная ответственность.

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) передаст депутатский мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину. Об этом РИА "Новости" рассказал глава коммунистов Геннадий Зюганов.

Он подчеркнул, что Алфёров был не только выдающимся учёным, но и депутатом и общественным деятелем, к которому прислушивались по всему миру.

— В этой связи большая ответственность на кандидате, который продолжил бы лучшие традиции, — заявил Зюганов.

В скором времени документы с соответствующим решением будут направлены в ЦИК.

Жорес Алфёров умер 1 марта в возрасте 88 лет. Похороны вице-президента Российской академии наук прошли на кладбище в посёлке Комарово под Санкт-Петербургом.