Производитель присыпки выплатит $29 млн женщине, заболевшей раком

Как удалось выяснить специалистам, причиной болезни стал асбест, который содержался в присыпке.

Верховный суд Калифорнии вынес приговор, который обязывает фирму Johnson & Johnson выплатить 29 миллионов долларов женщине, заболевшей раком. Женщина заболела из-за асбеста, который содержится в присыпке. Об этом сообщает The Guardian.

Терри Ливитт заявляла об использовании детской присыпки на основе талька и другой присыпки Shower to Shower производства фирмы Johnson & Johnson. Данная продукция выпускалась в период с 1960 по 1970 год. В 2017 году у женщины обнаружили мезотелиому (это одна из форм рака).

В итоге Johnson & Johnson обвинили в том, что присыпки этой фирмы содержали асбест, который может привести к появлению рака. Ранее компанию в этом обвиняли 22 женщины, которые заболели раком. Тогда фирме пришлось выплатить 4,7 миллиарда долларов.