Скандального Брайана Сингера сняли с поста режиссёра "Рыжей Сони"

Дело в том, что дистрибьюторы фильмов не захотели сотрудничать с постановщиком после обвинений в домогательствах.

Брайан Сингер больше не числится режиссёром "Рыжей Сони". Об этом сообщает THR в материале, который посвящён предполагаемому роману генерального директора Warner Bros. Кевина Цудзихары с актрисой Шарлоттой Кирк.

В статье речь идёт также о продюсере Ави Лернере, который нанимал Сингера для работы над фильмом "Рыжей Сони". После того, как режиссёра обвинили в сексуальных домогательствах, Лернер начал защищать Сингера, однако после сменил свою позицию.

В итоге от Сингера отказались. Выяснилось, что дистрибьюторы не захотели работать с фильмом, который снимает скандальный режиссёр. В настоящий момент на его кресло претендует Сюзанна Бир ("Птичий короб"), который предложила Бригитта Нильсен (оригинальная Соня из фильма 1985 года).