Airbus авиакомпании "Ямал" столкнулся со спецмашиной в Ноябрьске

Никто из пассажиров не пострадал, всех их отправили резервным бортом, который прибыл из Тюмени.

В аэропорту города Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО) Airbus A320 авиакомпании "Ямал" столкнулся со спецмашиной. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

ЧП произошло во время подготовки самолёта к вылету, когда он проходил противообледенительную обработку. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в Airbus. Лайнер должен был отправиться по маршруту Ноябрьск — Уфа, на его борту находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, всех их отправили резервным бортом, который прибыл из Тюмени.

Следователи уже начали проверку всех обстоятельств случившегося. По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ у самолёта повреждён задний левый стабилизатор.

Это не первый случай ЧП с лайнерами "Ямала". 8 февраля Sukhoi Superjet-100, прилетевший из Тюмени, столкнулся с мачтой освещения в столичном аэропорту Домодедово. Никто из 63 пассажиров не пострадал.