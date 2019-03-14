Проблема санкций не обсуждалась на встрече Путина с бизнесменами

Вопрос о санкциях не затрагивался на встрече президента РФ Владимира Путина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил российский бизнесмен и владелец НЛМК Владимир Лисин.
— Не обсуждались, — коротко ответил Лисин.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин на минувшей встрече назвал бизнес важнейшим участником реализации национальных проектов. Лидер страны поручил правительству обновить нормативную базу в сфере экологии и ускорить работу по проекту закона о поощрении и защите капиталовложений.
Прямую трансляцию прошедшего заседания вы можете посмотреть в нашем материале.
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