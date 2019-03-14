Медведчук: Украина перестанет существовать в случае нового "майдана"

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук предупредил об опасности для страны нового взрыва уличных протестов. Его слова приводит "112 Украина".
Третий майдан — это не просто опасно, это может быть смертельно опасно для Украины
Виктор Медведчук
Медведчук не исключил вероятность подобного хода событий, напомнив историю первого Майдана (2005 год) и обстоятельства второго майдана (2014 год).
Сейчас, когда говорят и есть подозрения и основания считать, что выборы могут быть сфальсифицированы, ... всё возможно
Виктор Медведчук
В таких условиях Медведчук призвал украинские власти честно проводить избирательную кампанию по президентским выборам, которые назначены на 31 марта.
Какие-нибудь акции с применением насилия могут привести к тому, что Украина вообще перестанет существовать. Властям необходимо успокоиться и попытаться победить демократическим, честным путём
Виктор Медведчук
Ранее кандидат в президенты Юрий Бойко также призвал украинское правительство не мешать народу сделать выбор. Он предрёк стране непредсказуемый сценарий в случае, "если, учитывая состояние общества, будет хоть намёк на манипуляцию или фальсификации", а также отметил манипуляции и массовый подкуп избирателей со стороны действующей власти.
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