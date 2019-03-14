Лайф публикует видео, как 78-летний дедушка выживает в пещере под Севастополем

После развода с супругой мужчина лишился квартиры, а когда потерял и работу, совсем остался без крыши над головой и решил использовать для жилья местную пещеру.

Крымские волонтёры пытаются оказать помощь 78-летнему Анатолию Геращенко, который уже много лет не имеет собственного жилья, а в последние годы вынужден жить в пещере под Севастополем. У мужчины не только нет возможности себя содержать, у него пропал паспорт и начались серьёзные проблемы со здоровьем.

Как выяснили активисты и рассказали Лайфу, Анатолий родился в 1941 году в Рязани, но в 50-х годах переехал в Крым. На протяжении большей части жизни трудился инженером-конструктором в конструкторском бюро "Таврида" — занимался опреснением воды для кораблей и подводных лодок. Работая там, он получил трёхкомнатную квартиру, в которой стал проживать с супругой и двумя сыновьями.

Но после развала СССР начались проблемы не только с работой, где перестали платить зарплату, но и с супругой. Денег в семье практически не было, однако в какой-то момент в доме стали регулярно появляться продукты. Позднее появился и новый возлюбленный его жены, который, по словам Анатолия, был милиционером и быстро выписал мужчину из квартиры. Супруга подала на развод, а вскоре и приватизировала жильё.

Анатолий сначала снимал комнату, пока позволяли средства, но вскоре стал бездомным. Активисты впервые встретили его в пещере над Лабораторным шоссе в 2017 году, где в тот момент проживала другая бездомная — 58-летняя Ирина Лещенко, которая к тому же была практически слепа. Женщину тогда удалось спасти от проживания в пещере, но на её место "заселился" пенсионер Анатолий Геращенко.

Волонтёры отмечают, что сейчас работают над восстановлением документов мужчины. Периодически привозят ему еду. Иногда Анатолию помогает один из сыновей. А вот бывшая супруга, по словам активистов, не только в курсе бедственного положения экс-мужа, но и до сих пор его винит в бедности семьи в 90-х годах и желает ему смерти.