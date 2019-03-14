Новосибирские врачи спасли пациентку со смертельной патологией

В большинстве случаев ложная аневризма аорты приводит к летальному исходу, разрываясь из-за обильного кровотечения.

Врачи Новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина впервые в мире провели операцию по ликвидации патологии корня сердечной аорты (наполнение кровью полости из соединительной ткани) при помощи микроспиралей, которые используются в нейрохирургии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе клиники.

Хирургам удалось за два вмешательства полностью выключить из кровотока источник патологии при помощи микроспиралей. Врачам было необходимо перекрыть поступление крови в аневризму. Задачу им усложнял ряд других болезней, которые были у пациентки.

В мировой хирургии это был первый опыт. Более того, ничего подобного не было зафиксировано в литературе.

Как стало известно, пациентке 68 лет и она уже выписана после операции домой. В большинстве случаев ложная аневризма аорты приводит к летальному исходу, разрываясь из-за обильного кровотечения.