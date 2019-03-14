В Луцке вывесили баннер, обвиняющий Порошенко в военных преступлениях

Активисты города решили напомнить украинскому лидеру, какими способами он достиг власти на Украине.

Баннер с обвинениями в адрес действующего президента Украины Петра Порошенко в военных преступлениях и власти "на крови" вывесили в городе Луцке, расположенном на северо-западе страны, передаёт издание "Волынские новости".

30-метровый баннер с надписью "Ты стал президентом на крови ребят из 51-й ОМБР. Чтоб скрыть твои преступления, твои генералы её уничтожили. Волынь такого не прощает!" появился в центре населённого пункта на фасаде одного из 16-этажных жилых домов.

Таким нестандартным образом обратились жители Луцка к главе страны накануне его визита в город в рамках предвыборной агитационной программы. Баннер провисел несколько часов, после чего был снят.

Подозреваемый активист, решивший напомнить лидеру страны о том, каким образом он пришёл к власти, был задержан отрядом полиции.

Ранее Лайф писал о подробностях визита украинского лидера в Чернигов, где на митинге охранники президента вырвали плакат из рук журналиста.