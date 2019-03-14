Болезнь сразила сразу 500 учеников одной из школ Днепра

В Днепре полиция проводит проверку по факту ухудшения самочувствия учеников одной из местных школ: на занятия не пришли больше половины школьников — 512 из 904.

Пока известно, что 12 из них были госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области в "Фейсбуке".

Находящимся в больнице детям оказывается медицинская помощь. В школе работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.