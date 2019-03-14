Инженер Google установила новый рекорд по расчёту числа Пи после запятой

Сотрудница американской корпорации вычислила это число до 31 трлн знаков после запятой.

14 марта во всём мире отмечают день одной из самых известных математических констант — числа Пи, которое обозначает отношение длины окружности к её диаметру. Этот день ранее выбрали из-за того, что в американской системе записи эта дата выглядит как 3.14 — первые цифры этой константы.

В этом году в честь дня Пи компания Google объявила о новом мировом рекорде. Инженер корпорации Эмма Харука установила рекорд вычисления знаков после запятой, тем самым доведя его известную длину до 31 трлн знаков.

Количество известных знаков в Пи совпадает с его первыми символами. Предыдущий рекорд принадлежал Питеру Труэбу — он был установлен в 2016 году и содержал около 22 трлн символов.