Рэпер Лигалайз выпустил клип, посвящённый Децлу

Рэпер Лигалайз выпустил клип на свою новую композицию — "Океан". В титрах к видео указано, что она посвящена Децлу.
В чёрно-белом ролике исполнитель рассказывает о жизненном пути человека, находясь посреди "океана". При этом в тексте можно проследить некоторые отсылки к творчеству Кирилла Толмацкого.
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Сегодня сорок дней памяти Кирилла. Я решил посвятить ему свой новый клип. Свой самый лучший и самый важный. Про жизненный путь человека. Который пройти нужно так, чтобы не было сомнений в том, что жил СВОЮ жизнь. Со своими собственными выборами и решениями. Не навязанными обществом и теми, кто боится быть не такими как все. Буду благодарен за любой репост и рекомендацию. Очень много труда здесь. Спасибо. *КЛИП В ССЫЛКЕ В МОЁМ ПРОФИЛЕ 🔝#ЛигалайзОкеан
Выход нового клипа Лигалайз также осветил в своём Instagram, добавив, что это его "самая важная" работа. Роликом рэпер хотел донести до слушателей, что свой жизненный путь необходимо пройти так, чтобы не было сомнений о том, чья это жизнь.
Напомним, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля после своего концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.
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