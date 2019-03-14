Рэпер Лигалайз выпустил клип, посвящённый Децлу

Выход нового ролика он также осветил в своём Instagram, добавив, что это его "самая важная" работа.

Рэпер Лигалайз выпустил клип на свою новую композицию — "Океан". В титрах к видео указано, что она посвящена Децлу.

В чёрно-белом ролике исполнитель рассказывает о жизненном пути человека, находясь посреди "океана". При этом в тексте можно проследить некоторые отсылки к творчеству Кирилла Толмацкого.

Выход нового клипа Лигалайз также осветил в своём Instagram, добавив, что это его "самая важная" работа. Роликом рэпер хотел донести до слушателей, что свой жизненный путь необходимо пройти так, чтобы не было сомнений о том, чья это жизнь.

Напомним, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля после своего концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.