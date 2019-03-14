Мультфильм "Королевский корги" выйдет в российский прокат 21 марта

Министерство культуры Российской Федерации выдало прокатное удостоверение на мультфильм "Королевский корги". Теперь лента выйдет 21 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Прокатное удостоверение было выдано сегодня представителю компании "Вольга". Картина выйдет в прокат 21 марта 2019 года с возрастным рейтингом 6+
Министерство культуры России
Изначально премьера мультфильма "Королевского корги" была запланирована на 7 марта, но 1 марта Министерство культуры России сообщило про отказ в выдаче прокатного удостоверения и предложило прокатчику определиться с другой датой. Это решение было связано с наличием постановления правительства, в связи с которым, в случае выхода в тот же день аналогичного отечественного фильма, в премьере зарубежного проекта можно отказывать.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени