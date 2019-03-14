Психолог рассказала, как справиться с весенним обострением

Начинать, по мнению специалиста, необходимо с комплекса витаминов, а среди прочих советов — занятие йогой и даже ремонт.

С весенним обострением можно справиться при помощи витаминов, а также поддержанием себя в хорошей физической форме. Об этом порталу "Дни.ру" рассказала основатель клуба знакомств "Классика отношений", психолог Ольга Романив.

Стоит учесть, что весна — время расцвета как внутреннего у человека, так и внешнего в природе, а потому люди всё воспринимают намного острее. Потому не нужно заниматься самокопанием.

Для преодоления весеннего обострения психолог советует поддерживать организм витаминами, а также высыпаться. Не стоит отбрасывать занятия спортом, а порой они могут помочь выплеснуть негативную энергию.

Зачастую весной люди жалеют о содеянном ранее. Помочь уравновесить себя может йога, мантры, живопись и многое другое.

— Весна — время очищения. И если ваша жажда деятельности просто зашкаливает, то займитесь ремонтом, перестановкой мебели или просто сделайте генеральную уборку. Обязательно выбросьте всё лишнее, старое и ненужное, — добавила Романив.

Перемены с приходом весны необходимы и в образе каждого человека. Для того чтобы весна прошла спокойнее, необходимо влюбиться в своё отражение в зеркале, а в этом помогут различные маски, СПА-процедуры и многое другое.

Кроме этого, психолог посоветовала быть аккуратнее с чувствами весной, а перед началом отношений взвесить все "за" и "против" будущего романа. Также необходимо найти в весне что-то прекрасное и радоваться этому.