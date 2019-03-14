Мэр Липецка написал заявление об отставке

Градоначальник уходит в отпуск, после которого не намерен возвращаться на занимаемую должность.

Мэр Липецка Сергей Иванов написал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, градоначальник уходит в отпуск, после которого не намерен возвращаться на занимаемую должность.

— Глава Липецка Сергей Иванов обратился в городской Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года, — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, заявление Иванова уже поступило в городской парламент и будет рассмотрено на ближайшей сессии, которая запланирована на 26 марта.

Мэр города будет находиться в отпуске с 18 по 29 марта. И.о главы города будет первый вице-мэр Михаил Щербаков.