Орешкин появился на съезде предпринимателей на "лабутенах" – видео

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин пришёл на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей в туфлях с красной подошвой. Видео публикует Life Shot.
Телеграм-канал сравнил эту обувь с "лабутенами", которые приобрели особую популярность после одноимённой песни Сергея Шнурова.
Напомним, на минувшей встрече Российского союза промышленников и предпринимателей побывал и глава государства Владимир Путин, который назвал бизнес важнейшим участником реализации нацпроектов.
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