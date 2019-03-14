Орешкин появился на съезде предпринимателей на "лабутенах" – видео

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Орешкин появился на съезде предпринимателей на "лабутенах" – видео

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин пришёл на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей в туфлях с красной подошвой. Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

Телеграм-канал сравнил эту обувь с "лабутенами", которые приобрели особую популярность после одноимённой песни Сергея Шнурова.

Напомним, на минувшей встрече Российского союза промышленников и предпринимателей побывал и глава государства Владимир Путин, который назвал бизнес важнейшим участником реализации нацпроектов.

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