Родители рассказали Лайфу, кого винят в заражении детей гепатитом С

Практически все пострадавшие рассказали, что помощь им не предоставлялась, зато поступали предложения пройти интерфероновую терапию, которая опасна для детей с онкологией.

Более 100 детей, по последним данным, заразились гепатитом C в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске, а не 26, как об этом сообщалось ранее. Родители рассказали Лайфу, как узнали о таком заболевании своих детей и какая помощь им предоставлялась.

Один из родителей — по имени Андрей (имя изменено) — в беседе с журналистами нашей редакции рассказал, что у его ребёнка гепатит обнаружили в 2017 году после того, как поставили диагноз "онкология". Родители начали искать таких же пострадавших, а потом обратились в Следственный комитет.

— Ведётся расследование, но у нас постоянные проблемы с Минздравом, которое замалчивает и сводит к тому, что всё хорошо и что никакая терапия детям не нужна, хотя анализы показывают обратное. Вот лично у нашего ребёнка, не буду говорить за всех, идёт сильная нагрузка на печень, — рассказывает Андрей.

Он также утверждает, что многим пострадавшим навязывают интерфероновую терапию, которая является токсичной и неприемлема для детей с онкологией. Она, по словам главы семейства, может привести к летальному исходу из-за побочных эффектов.

Такая же ситуация произошла и с ребёнком Светланы (имя также изменено). Её ребёнку скоро исполнится 18 лет, вылечить его пытаются уже три года (с 2016-го), а официально диагноз поставили в 2017 году. О том, что у ребёнка гепатит C, мать увидела случайно, когда листала анализы, а факт уже подтвердила врач.

— Пока никакой помощи не оказывают. Пообещали лечение, но пока тишина, — говорит Светлана.

Заболевание у ребёнка Лилии (имя изменено), например, обнаружили в апреле 2018 года. Она также утверждает, что помощь в лечении оказана не была.

— Врач Благовещенска не признаёт вину, ссылается на операцию, якобы возможно при переливании, которого не было вообще, — рассказывает ещё одна мать пострадавшего ребёнка — Татьяна (имя изменено). — Поставили на учёт у инфекциониста, выписывали гепапротекторы. Никто ничего не предлагал, сказали ждать, но неясно, когда и что.

О том, что врачи не признают свою вину, подтверждает и Екатерина (имя изменено) — о заболевании ребёнка она узнала в июле 2018 года. Женщина также отметила, что для лечения предлагали интерфероновую терапию, но она, как уже сообщалось, опасна для детей с онкологией.

Ранее в СМИ появилась информация, что более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. При этом ранее в отчётах местных властей фигурировало 26 больных детей. По одной из версий, заражение произошло из-за нарушения базовых медицинских требований. После проведения проверки в больнице правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".