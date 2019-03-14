Глава Сбербанка назвал главные качества настоящего лидера

В ходе выступления были упомянуты сложности, с которыми сталкиваются лидеры. К примеру, борьба с эгоцентризмом.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф перечислил качества настоящего лидера в рамках выступления на конкурсе управленцев "Лидеры России". По его мнению, сильные личности, обладающие лидерскими качествами, должны быть способны привлечь и удержать внимание людей.

— Окружающим вы должны понравиться. Окружающим должно захотеться делать то, чем занимаетесь вы. Им должно захотеться стать такими, как вы. И это абсолютно простая вещь, но критически тяжёлая, — заявил Греф.

Также в ходе выступления он сделала несколько предположений, какими способами настоящий руководитель может "изменить мир".

— Хочешь изменить мир, начни с себя. Не изменил себя, забудь про любые изменения вокруг, — посоветовал глава Сбербанка.

Кроме этого Греф рассказал конкурсантам о применении техники soft-power (мягкая сила) и подчеркнул сложности, с которыми неизменно сталкиваются руководители. Одной из таких проблем, как правило, становится эгоцентризм.

— Признак лидерства — это энергия, и это, конечно же, порождает приложение в виде большого эго. Вопрос лидерства в зрелости — сумеет ли он справиться со своим эго или нет, — рассудил Греф.

Прямую трансляцию мастер-класса главы Сбербанка можно посмотреть в нашем материале.

Напомним, что второй конкурс управленцев "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года и впервые обрёл статус международного. В нём приняло участие более 227 тысяч человек из 68 стран. В финал конкурса вышли 300 участников, которые в рамках акции "Аллея лидеров" высадили по дереву в городе Сочи.