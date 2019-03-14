Военный эксперт рассказал, как заставить США "перестать хрюкать" в сторону РФ

Военный специалист выразил уверенность, что Россия должна показать, на что способна, чтобы Америке неповадно было мявкать, хрюкать и пукать.

Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал в интервью НСН планы США провести в августе и ноябре испытания ракет, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По мнению Сивкова, такие сроки испытаний ракеты американскими военными свидетельствуют о том, что они годами нарушали ДРСМД, хотя бездоказательно обвиняли в этом Россию.

Надо сделать официальное заявление, что США давно нарушили договор. И все обвинения в адрес РФ — лишь дипломатический и информационный флёр для выхода США из соглашения. А самим нужно готовиться к созданию оружия, которое будет симметричным ответом Доктор военных наук Константин Сивков

По мнению эксперта, России нужно заявить, что торпеда "Посейдон" будет носителем особо мощных боеприпасов. Их разработка ведётся давно, и испытания начнутся вот-вот, напомнил он.

Нужно сделать так, чтобы ... США знали, что их страна может исчезнуть с лица земли. Москве нужно чётко заявить, что бить будем по каньонам, разломам Доктор военных наук Константин Сивков

Во-вторых, добавил Сивков, Америку необходимо проинформировать, что ракета "Калибр-М" будет переформатирована из ракеты средней дальности в межконтинентальную крылатую ракету.

Специалист отметил, что производство данного вида оружия не требует огромных затрат, а его носители могут быть как на базе "Искандеров", так и на основе скрытых платформ типа грузовиков или ж/д комплексов.

А если США заявят о выходе из моратория по испытанию ядерного оружия, тогда нам тоже нужно заявить об этом. Создать мультимегатонное оружие, испытать его для того, чтобы Америке неповадно было мявкать, хрюкать и пукать Доктор военных наук Константин Сивков

Договор о РСМД не разрешает сторонам-участницам иметь на вооружении наземные баллистические ракеты и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

2 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин пообещал зеркальные меры.

СМИ сообщили, что Пентагон планирует провести испытания ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что именно Америка стала источником слома договора.

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