Кожемяко заявил, что 15 марта состоится комиссия по косаткам из "китовой тюрьмы"

Дальнейшие действия будут предприниматься на основании принятых решений. Мониторинг ситуации будет продолжен.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью порталу News.ru заявил, что 15 марта пройдёт комиссия по вопросу косаток и белух.

— Завтра будет комиссия, где учёные будут давать свои предложения по их дальнейшей судьбе, по их адаптации и ресоциализации, — заявил Кожемяко.

Дальнейшие действия будут предприниматься исходя из принятых на комиссии решений. При этом мониторинг ситуации будет продолжен, а руководство Приморья готово к сотрудничеству, в том числе и с иностранными партнёрами.

Ещё в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которых выловили незаконно. За их освобождение выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. Для помощи в спасении косаток и белух из бухты Средняя в Приморье прилетит сын знаменитого французского исследователя океанов и морей Жака-Ива Кусто, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.