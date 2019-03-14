Трамп пригрозил Евросоюзу ввести пошлины на "многие товары"

По словам американского лидера, Вашингтон пойдёт на ограничительные меры, если Брюссель откажется от ведения переговоров по торговле.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, что готов к введению пошлин на "многие товары" Евросоюза, если Брюссель не будет вести переговоры по торговле с Вашингтоном.

— Они хотят говорить с нами, но если они не будут, то мы введём пошлины на многие товары, — заявил глава Белого дома.

Как сообщал Лайф, США будут добиваться от Евросоюза заключения нового торгового соглашения, которое должно упразднить часть имеющихся пошлин на товары двух сторон. Однако в Брюсселе опасаются, что договор принесёт выгоду только США, потому что от заключения соглашения в первую очередь повысится экспорт американских товаров в Европу. Из-за этого переговоры затягиваются. В свою очередь, Трамп уже неоднократно угрожал повышением пошлин на европейские товары.