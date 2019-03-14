В Совфеде рассказали, чего не стоит ждать от визита Порошенко в Донбасс

Игорь Морозов уверен, что во время визита не прозвучит каких-либо миротворческих ноток.

От визита президента Украины Петра Порошенко в Донбасс не стоит ждать каких-либо миротворческих ноток и речей, так как он является лидером партии войны, а в противном случае может лишиться значимой части своего электората. Об этом Лайфу заявил сенатор Игорь Морозов.

— Поэтому ждём обострения обстановки на линии соприкосновения. Уверен, что он будет говорить о силовых действиях, о готовности к таким политическим решениям. Поэтому ждать какого-то позитивного изменения в политике Украины на востоке страны не приходится, — добавил Морозов.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что летит на фронт в Донбасс, чтобы посетить украинских добровольцев. Сегодня же с ним произошёл ещё один курьёзный случай. В какой-то момент он решил поцеловать одну из стоящих рядом женщин, но та не была готова к такому повороту событий и отстранилась от украинского лидера.