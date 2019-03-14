Фрегат "Адмирал Григорович" спустили на воду после ремонта

Корабль уже покинул причальную стенку предприятия и в ближайшее время вновь приступит к боевой службе.

На Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе завершился плановый доковый ремонт фрегата "Адмирал Григорович". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Головной сторожевой корабль, ударную основу которого составляют крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные "Оникс", в ближайшее время продолжит несение боевой службы.

Сообщается, что на данный момент корабль уже ушёл от причальной стенки, где стоял на ремонте с начала февраля.

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