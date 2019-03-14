Брилёва исключили из Общественного совета при Минобороны РФ

Журналист рассказал, что пока не общался с представителями оборонного ведомства.

Телеведущий Сергей Брилёв больше не входит в Общественный совет при Минобороны России. В списке членов совета, размещённом на сайте министерства, его имени нет.

По словам самого журналиста, его об исключении из совета пока никто не уведомлял. Он узнал обо всём из прессы.

Не моя прерогатива была меня в этот совет включать, не моя прерогатива была просить об исключении Сергей Брилёв

Также он сообщил в беседе с ТАСС, что пока не общался с представителями Минобороны.

Общественный совет при Минобороны России был создан во исполнение указа президента РФ от 4 августа 2006 года. Согласно сайту военного ведомства, одна из основных задач совета — привлечение граждан и общественных объединений к формированию госполитики в области обороны и её реализации, выдвижению и поддержке гражданских инициатив по защите конституционных прав, свобод и интересов граждан в рамках осуществления гражданского контроля деятельности МО РФ.