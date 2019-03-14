Стало известно расписание ОГЭ в 2019 году

Первым экзаменом основной волны станет иностранный язык, а завершать череду испытаний будут история, физика и география.

Министерство просвещения РФ утвердило даты сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации.

Основной период продлится с 24 мая по 2 июля. Первым сдадут иностранный язык — 24 и 25 мая. Следом, 28 мая, — русский язык, а двумя днями позже — обществознание. 4 июня школьники будут сдавать обществознание, информатику, географию и химию, а 6 июня — математику. Литературу, физику, информатику и биологию можно будет сдать 11 июня, а завершится череда испытаний 14 июня экзаменами по истории, физике и географии.

С 25 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни. Кроме того, с 22 апреля по 14 мая пройдёт досрочный период сдачи экзамена, а дополнительный — с 3 по 21 сентября.