В России впервые продан автомобиль с электронным ПТС

В России зарегистрирована первая смена собственника автомобиля с электронным паспортом транспортного средства (ЭПТС). Как сообщает компания "Электронный паспорт", сделка была проведена по цепочке: организация-изготовитель — дистрибьютор — официальный дилер — конечный покупатель, в качестве которого выступило юридическое лицо. При этом на каждом этапе автомобиль регистрировался в ГИБДД.

— Указанная последовательность действий проведена в отношении кроссовера Mazda CX-9. Автомобиль сошёл с конвейера дальневосточного завода "Мазда Соллерс", был передан дистрибьютору бренда и затем официальному дилеру Mazda "Рольф Химки". Дилерский центр, в свою очередь, продал кроссовер конечному пользователю. Покупателем также выступил завод "Мазда Соллерс", так как автомобиль будет использоваться в корпоративном парке предприятия. При поддержке "Мазда Мотор Рус" кроссовер успешно прошёл регистрацию в ГИБДД и был передан владельцу. Каждое действие по смене собственника, а также сведения о регистрации автомобиля нашли отражение в ЭПТС, — сообщили представители "Электронного паспорта".

Отметим, подготовку к использованию ЭПТС компания начала ещё летом 2018 года. А по окончании переходного периода, который завершится 1 ноября 2019 года, ЭПТС будут получать все транспортные средства, а привычные бумажные паспорта транспортных средств перестанут выдаваться. Хотя автовладельцы со старыми ПТС смогут спокойно продолжать пользоваться документами на свои авто. Срок годности привычных ПТС не будет ограничиваться.