YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Зеленского

YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения условий пользования YouTube, в том числе по обману, спаму и введению пользователей в заблуждение оповещение на странице Зеленского в YouTube

По данным украинских "Вестей", в штабе кандидата заявляют, что "канал был временно заблокирован без предупреждения по неизвестным причинам". Там отметили, что занимаются данным вопросом.

За время кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, запретить, прослушать, что у нас уже появился иммунитет на подобные вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск блога Штаб Зеленского

Напомним, 4 марта на крыше здания, где находится офис руководителя "Квартала-95" и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, были обнаружены элементы прослушки, принадлежащие СБУ. В ведомстве эти данные подтвердили. Но при этом в СБУ отметили, что прослушка якобы не связана ни с одним из кандидатов в президенты, а ведётся по решению суда по другому делу.

Также ранее Зеленский заявил об уголовных делах в Незалежной, сфабрикованных против него.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. При этом Зеленский является лидером предвыборной гонки.