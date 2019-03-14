В Москве родился детёныш северного морского котика, и это большая редкость

Имя для малыша еще не выбрали. Принять участие в голосовании могут и читатели Лайфа.

В московском океанариуме в торговом центре "Рио" на Дмитровском шоссе прибавление. На свет появился детёныш северного морского котика. Любопытно, что до этого за 20 лет пребывания в неволе в Москве данный вид давал потомство лишь однажды, поэтому данный случай довольно редкий.

Посетителям океанариума морского "котенка" впервые покажут лишь спустя четыре месяца после рождения – к тому моменту он окрепнет и будет готов ко встрече с публикой.

К слову, имя для малыша еще придумали. Океанариум просит читателей Лайфа помочь определиться с выбором или предложить свой вариант имени для новорожденного. Учтите, что это девочка!