Агрессивный лебедь напал на моржа-украинца во время купания — видео

Агрессивный лебедь напал на мужчину-моржа в озере в Херсоне. Как сообщает Daily Mail, видео было снято 20 января, но с тех пор получило популярность в Сети и стало вирусным.

На кадрах видно, что мужчина заходит в озеро и несколько раз окунается в воду с головой. В это время к нему подплывает крупный лебедь и клюёт героя ролика, вероятно, прогоняя его из озера.

Мужчина тоже не растерялся и начал изображать дуэль с лебедем. Возможной причиной такого поведения птицы является желание защитить партнёра во время брачного периода.