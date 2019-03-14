Пилоты Boeing 737 MAX сообщали о проблемах более 20 раз за последние два года

В расследовании CNN говорится, что как минимум дважды речь шла о неожиданном и внеплановом снижении.

С 2017 года у экипажей Boeing 737 MAX 23 раза возникали какого-либо рода проблемы с техникой. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на материалы отчетов информационной системы авиационной безопасности (ASRS).

В большинстве случаев речь шла о небольших сбоях, однако как минимум два сигнала свидетельствовали о неожиданном и внеплановом снижении самолета, утверждают журналисты.

Как уже сообщал Лайф, самолёт "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение в воскресенье спустя некоторое время после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. Погибло 157 человек. Осенью 2018 года произошла похожая катастрофа: разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

Ранее небо для пассажирских лайнеров этого типа уже закрыли несколько десятков стран, включая США, Китай, Индонезию и ряд государств ЕС и Латинской Америки. А сегодня стало известно, что Российская Федерация закрыла своё воздушное пространство для самолётов Boeing 737 MAX.