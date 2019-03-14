Российские бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полёт над Чёрным морем

Манёвры стратегической авиации ВКС РФ были плановыми, отметили в Министерстве обороны.

Пара дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановый полёт над акваторией Чёрного моря. Как отметили в Минобороны России, полёт проходил над нейтральными водами.

— Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря. В ходе полёта экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4500 км и находились в воздухе более пяти часов, — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Как уточнили российские военные, отечественная дальняя авиация регулярно выполняет полёты над Арктикой, Северной Атлантикой, Чёрным и Каспийским морями и Тихим океаном.

— Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — подчеркнули представители Минобороны РФ.