СМИ: Оператор "Северного потока — 2" намерен передать участок отдельной компании

В случае реализации данной идеи работа отрезка будет регулироваться в соответствии с правилами ЕС.

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" намерен передать последний 50-километровый участок под управление отдельной компании, которая будет для этого создана. Об этом сообщает Financial Times.

Подобная инициатива может полностью подорвать планы ЕС по регулированию всего проекта стоимостью €9,5 млрд.

Издание сообщает, что небольшой участок расположен в территориальных водах Германии. В случае реализации данной идеи работа отрезка будет регулироваться в соответствии с правилами ЕС, а остальные 1200 км газопровода не попадут под юрисдикцию блока.

Пока что подобные планы не обсуждались с регулирующими органами Германии, а само предложение находится в стадии разработки. Не исключено, что оно вызовет волну критики в отношении сооружения газопровода.

Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой содержатся предложения по остановке проекта "Северный поток — 2".