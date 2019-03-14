В России заметно подорожали Volkswagen Polo и Tiguan

Специалисты зафиксировали повышение цены на две немецкие модели на сумму от 16 до 70 тысяч рублей.

Рост стоимости машин Volkswagen Polo и Tiguan сегодня зафиксировали эксперты портала "Цена авто", принадлежащего агентству "Автостат".

В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты зафиксировали повышение цены на две немецкие модели — Polo и Tiguan — на сумму от 16 до 70 тысяч рублей.

Теперь седан Polo в базовой комплектации Conceptline с 90-сильным двигателем стоит 670 900 рублей. Таким образом, цена увеличилась на 16 тысяч рублей. Комплектация Trendline с мотором на 110 лошадиных сил и автоматической коробкой передач обойдётся россиянам в 840 900 рублей. Самая дорогая комплектация — GT с мотором на 125 "лошадок" — продаётся за 1 010 900 руб. При этом новую специальную версию Polo Connect повышение стоимости не затронуло.

Volkswagen Tiguan подорожал больше — на сумму от 30 до 70 тысяч рублей. Базовая Trendline с двигателем на 125 лошадиных сил и механикой теперь стоит 1 499 000 рублей. Версия All Inclusive со 150-сильным двигателем — 1 719 000 рублей, а топовый Sportline с 220 "лошадками" — 2 599 000 рублей.