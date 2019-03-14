Восьмое поколение легендарного хетчбэка презентуют через несколько недель после автосалона во Франкфурте.

Немецкий автоконцерн Volkswagen отложил премьеру нового Golf. Об этом сообщает портал Automotive News со ссылкой на главу корпорации Юргена Стакманна.

Отмечается, что ранее премьера была запланирована на автосалон во Франкфурте, однако перенесли её для того, чтобы сконцентрировать внимание публики на электрокаре Volkswagen I.D.

Кроме того, перенесён и старт продаж хетчбэка. Европейские клиенты смогут приобрести машину после Нового года.

Добавим, что новый Golf будут производить на заводе компании в Вольфсбурге.