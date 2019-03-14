Командующий ВМС Аргентины назвал причину гибели подлодки "Сан-Хуан"

Причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв. Об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на командующего Военно-морским флотом Аргентины Давида Бурдена.

Определённо, был взрыв Давид Бурден

По его словам, перед тем как уйти в плавание, подлодка была в хорошем состоянии и он полностью доверял решениям командира субмарины. Расследование же утверждает, что подлодка пострадала от попадания воды в аккумуляторные баки, что вызвало короткое замыкание.

Напомним, "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту судна находились 44 члена экипажа, в том числе первая аргентинская женщина-подводник — Элиана Мария Кравчик. 17 ноября стало известно о том, что судно наконец-то нашли.